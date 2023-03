Debat met Filip Dewinter (Vlaams Belang) aan KU Leuven botst op protest: “Maar extreemrechts is nog nooit verdwenen door het dood te zwijgen”

Het migratiedebat van LVSV Leuven tussen Filip Dewinter (Vlaams Belang) en Maurits Vande Reyde (Open Vld) aan de KU Leuven lokt protest uit. In een open brief klagen professoren, studenten en middenveldorganisaties aan dat het debat de omvolkingstheorie normaliseert. Rector Luc Sels “distantieert zich ondubbelzinnig van zijn boodschap”, maar gaat het debat niet verbieden.

Vanavond gaan Filip Dewinter (Vlaams Belang) en Maurits Vande Reyde (Open Vld) in een aula van de KU Leuven in debat over migratie. De komst van die eerste lokt echter veel protest uit. Een open brief, die al door meer dan 200 mensen ondertekend is waaronder professoren, studenten, buren en middenveldorganisaties, klaagt aan dat de aanwezigheid van Dewinter de omvolkingstheorie normaliseert.

“De omvolkingstheorie van Dewinter is een gevaarlijke en racistische complottheorie en niet zomaar een onschuldig idee waarover debat kan bestaan”, reageert initiatiefnemer en KU Leuven-student Jan Thys van den Audenaerde (19). “Met deze open brief willen we onze bezorgdheid uitspreken over de normalisering van het extreemrechtse gedachtegoed. We vragen dat de KU Leuven zich hierin uitspreekt, bijvoorbeeld door een aula te vernoemen naar iemand als Anne Frank.”

Dewinter schreef enkele maanden geleden nog een boek over de omvolkingstheorie, die stelt dat immigranten uit een niet-westerse cultuur de westerse inheemse bevolking zou vervangen. Toen hij zijn boek voorstelde in studentensteden ontstonden er al eerder protesten en betogingen, vooral vanuit linkse hoek. Dewinter reageert fel op de open brief. “Het vrije debat aan onze universiteiten is morsdood. De ‘woke-dictatuur’ heerst”, reageert hij op Twitter.

Vrees voor protestactie

Voorzitter van LVSV Leuven Xander Mihailidis verdedigt het debat. “Het extreemrechts gedachtegoed is nog nooit verdwenen door het dood te zwijgen”, reageert hij aan onze redactie. Volgens hem kan je geen idee verbieden omdat het slecht is, maar moet je net in debat gaan om iemand te overtuigen waarom een idee slecht is.

Ook Vande Reyde verdedigt het debat: “Ik begrijp totaal niet waarom zoveel professoren de oproep van linkse organisaties steunen om een debat tussen mezelf en Vlaams Belang vanavond te verbieden", reageert hij op Twitter. “Ik ben het niet eens met wat je (Filip Dewinter, red.) zegt, maar ik zal tot de dood vechten voor jou om het recht te hebben om het te zeggen.”

De tegenstanders hebben (nog) geen protestactie gepland, maar volgens Mihailidis vreest de politie daar wel voor. “Ze mogen buiten komen protesteren, maar ze moeten niet komen roepen in de aula of mensen proberen aan te vallen”, aldus de voorzitter van LVSV Leuven, die naar eigen zeggen “voorbereid is om de veiligheid van personen te garanderen”.

KU Leuven distantieert zich

Rector van de KU Leuven, Luc Sels, benadrukt op Twitter dat het debat geen activiteit is van de universiteit, maar van een externe organisatie. “Ik begrijp dat zijn komst vragen oproept. Als universiteit verbieden we het debat niet, maar we distantiëren ons ondubbelzinnig van zijn boodschap”, reageert hij op de heisa. “Beschaafd debatteren is één van de bouwstenen van ons samenlevingsmodel, maar uitsluiting en discriminatie zullen we aan de KU Leuven nooit aanvaarden of normaliseren”, besluit hij.

