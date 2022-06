Deal over RSZ-korting voor aanwerving langdurige werkloze om krapte op arbeidsmarkt tegen te gaan

Gouden Tour De Gouden Tour is er weer: speel mee en maak kans op de hoofdprijs van 5.000 euro cash

Over exact twee weken gaat de Ronde van Frankrijk opnieuw van start. Met de Gouden Tour kan jij bewijzen dat je de beste ploegleider bent en 5.000 euro cash winnen. Wil je kans maken op de jackpot of andere prijzen? Schrijf je dan in voor vrijdag 1 juli, om 16 uur.

17 juni