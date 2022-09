Deal over Europees prijzenplafond op gas, minister Van der Straeten: “Een duidelijk signaal”

ONZE OPINIE: “De subsidieda­ta­bank kwam er sneller ‘dankzij’ Sihame El Kaouakibi. Hoe pijnlijk”

Het stond écht zo in deze krant, ook toen we eens goed knipperden met onze ogen. “Dankzij El Kaouakibi is de databank zo snel af.” Het zijn de woorden van Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA). De databank is een subsidiedatabank. Een register dat transparantie aan ons moet bieden over waar het Vlaamse geld heen gaat. Lees: vooral aan Vlaamse politici. Voor hen was het twee jaar geleden niet duidelijk hoeveel miljoenen ze allemaal samen precies uitdeelden. ‘Ah, kreeg Sihame El Kaouakibi ook subsidies van u?’ Tu quoque, fili mi? Dat register moet voorkomen dat politici met het schaamrood op de wangen en de billen bloot komen te staan.

