Deal met Engie is rond: Doel 4 en Tihange 3 worden op 1 november 2026 heropgestart

Harde onderhandelingen

Volgens de wet op de kernuitstap zouden alle kerncentrales in 2025 definitief de deuren sluiten. De oorlog in Oekraïne en de energiecrisis die daarop volgde, gooide roet in het eten. In maart van 2022 besliste de federale regering daarom om de twee jongste kernreactoren Tihange 3 en Doel 4 met tien jaar te verlengen. Energiereus Engie moest daar wel nog mee instemmen en speelde het in de onderhandelingen hard. In de zomer kwam het al tot een intentieverklaring met de energiereus, maar Engie startte nog niet met de werken om de twee kernreactoren klaar te krijgen tegen de winter van 2026. Daar zou deze deal (onder meer) verandering in moeten brengen. Volgens onze info zou Engie de garantie gegeven hebben dat Tihange 3 en Doel 4 in november 2026 weer up and running zullen zijn.