Deadline nadert, maar nog steeds groot vraagteken bij vergunningen Vlaamse gascentrales

Er wordt weer meer gepaft op tv: “Wij zijn fictiema­kers, geen gezond­heids­wer­kers”

19:16 Op social media en in tv-series wordt weer meer en meer gerookt. Foute boel, waarschuwen kankerexperts want ‘zien roken, doet roken’ en door tabak sterven dagelijks 40 tot 50 mensen in België. De maker van Streamz-reeks ‘F*** You Very Much’, waarin één van de hoofdpersonages erop los turkt, voelt zich niet aangesproken: “Ik weet heel goed hoe ongezond het is, maar ik vind niet dat ik daar rekening mee moet houden als ik een tv-reeks maak.”