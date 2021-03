Deadline loonoverleg voorbij, regering ontmoet sociale partners

De termijn waarin de sociale partners een akkoord moesten bereikt hebben over de loon- en arbeidsvoorwaarden is verstreken zonder resultaat. De regering gaat nu overleg plegen met de sociale partners.

Normaal dienen vakbonden en werkgevers binnen de twee maanden na het verschijnen van het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), over met hoeveel de lonen mogen stijgen bovenop de index, een akkoord daarover te hebben. Gebeurt dat niet, dan ligt de bal in het kamp van de regering.

“Aalmoes”

Die termijn is sinds gisteren verstreken, zonder resultaat. De sociale partners hebben amper gepraat, de kloof tussen beide kampen was nooit dieper. Voor de vakbonden is een loonmarge van 0,4 procent onbespreekbaar. Ze vinden het een "aalmoes". De werkgevers schermen dan weer met de grootste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.

Enter de regering. Op "korte termijn" komt er overleg tussen premier Alexander De Croo (Open Vld), minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) en de sociale partners. Bedoeling is een stand van zaken op te stellen, en te kijken of er nog iets mogelijk is tussen de sociale partners, of om het mislukken van het overleg vast te stellen.

Bij de sociale partners is er weinig hoop op dat het overleg kan worden gereanimeerd. ACV en ABVV plannen al een nationale staking op 29 maart, om hogere lonen te eisen in die sectoren die het goed doen. Ze willen ook de bestaande loonwet op de schop.

Werkgevers

Bij de werkgevers is veel ongenoegen over de staking. Maar ook over de uitspraak van PS-voorzitter Paul Magnette, die gisteren verklaarde "voor 200 procent achter de staking" te staan. "Een klap in het gezicht van ondernemerschap", tweette VBO-topman Pieter Timmermans.