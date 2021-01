De zomer lacht ons toe: tegen september kunnen alle Belgen ingeënt zijn

OVERZICHT. Trend nieuwe besmettin­gen stijgt met 4 procent, aantal ziekenhuis­op­na­mes daalt wel nog

8:06 Na een periode van dalingen is het gemiddelde aantal bevestigde coronabesmettingen per dag in België in de periode van 30 december tot en met 5 januari gestegen met 4 procent tegenover de zeven voorgaande dagen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is geen verassing, want er wordt opnieuw meer getest.