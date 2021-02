De Zeven Vragen aan Vincent Van Peteghem: stel hier jouw vraag aan de minister van CD&V

In De Zeven Vragen stelt Hannelore Simoens een politicus ook die vragen die misschien niet altijd gesteld worden in een traditioneel politiek interview. Van een hartverscheurend dilemma, over een meer intieme vraag tot een harde politieke noot die gekraakt moet worden. In 2012 stapte Vincent Van Peteghem in de politiek. Hij sloot zich aan bij CD&V in zijn thuisgemeente De Pinte, waar hij in 2018 verkozen werd tot burgemeester. Sinds oktober 2020 is Vincent Van Peteghem vicepremier en federaal minister van Financiën, bevoegd voor de bestrijding van fiscale fraude.