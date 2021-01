De Zeven Vragen aan Valerie Van Peel: stel hier jouw vraag aan het Kamerlid van de N-VA

In De Zeven Vragen stelt Hannelore Simoens een politicus ook die vragen die misschien niet altijd gesteld worden in een traditioneel politiek interview. Van een hartverscheurend dilemma, over een meer intieme vraag tot een harde politieke noot die gekraakt moet worden. In 2009 stapte Valerie Van Peel in de politiek. Ze sloot zich aan bij N-VA waar ze tot 2012 woordvoerder was. Sinds 2014 is Van Peel Volksvertegenwoordiger in de Federale Kamer waar ze onder meer strijdt tegen kindermishandeling.