De Zeven Vragen aan Tom Van Grieken: stel hier jouw vraag aan de voorzitter van Vlaams Belang

Meer bedrijven actief in sector van videogames in België, sector pleit voor meer investerin­gen

7:59 In 2019 waren er in België 114 bedrijven actief in of nauw betrokken bij de ontwikkeling van videogames. Dat is een stijging van 20 procent tegenover 2018. In Vlaanderen steeg het aantal bedrijven van 70 naar 82. De sector pleit voor meer investeringen om de industrie gezonder en groter te maken. Dat meldt Belgian Games.