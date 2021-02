De Zeven Vragen aan Theo Francken: stel hier jouw vraag aan de N-VA-politicus

In De Zeven Vragen stelt Hannelore Simoens een politicus ook die vragen die misschien niet altijd gesteld worden in een traditioneel politiek interview. Van een hartverscheurend dilemma, over een meer intieme vraag tot een harde politieke noot die gekraakt moet worden. Theo Francken wordt in 2014 staatssecretaris voor Asiel en Migratie in de Regering-Michel I. In 2018 komt daar, na de regeringscrisis rond het VN-migratiepact en de val van de regering, een einde aan. Sinds 2019 is hij Kamerlid voor de N-VA. Eerder dit jaar stelde Francken zich nog kandidaat om ondervoorzitter van de N-VA te worden, maar Lorin Parys en Valerie Van Peel kregen de voorkeur van de partijraad. Francken is ook sinds 2013 burgemeester van Lubbeek.