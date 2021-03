De Zeven Vragen aan Raoul Hedebouw: stel hier je vraag aan de PVDA-fractieleider in de Kamer

In De Zeven Vragen stelt Hannelore Simoens een politicus ook die vragen die misschien niet altijd gesteld worden in een traditioneel politiek interview. Van een hartverscheurend dilemma, over een meer intieme vraag tot een harde politieke noot die gekraakt moet worden. Raoul Hedebouw is al sinds 2008 nationaal woordvoerder van de Partij van de Arbeid. Sinds 2019 is hij ook fractieleider van de PVDA-fractie in de Kamer. Die is intussen 12 leden groot en vast van plan om de Vivaldi-regering het vuur aan de schenen te leggen.