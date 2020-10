De Zeven Vragen aan Petra De Sutter: stel hier jouw vraag aan de nieuwe minister van Groen

In De Zeven Vragen stelt Hannelore Simoens een politicus ook die vragen die misschien niet altijd gesteld worden in een traditioneel politiek interview. Van een hartverscheurend dilemma, over een meer intieme vraag tot een harde politieke noot die gekraakt moet worden. De Sutter (57) is alleszins van vele markten thuis. Ze zetelde sinds vorig jaar in het Europees Parlement, en werkte ook aan het UZ Gent als professor gynaecologie, gespecialiseerd in fertiliteit.