De Zeven Vragen aan Kristof Calvo: stel hier jouw vraag aan de fractieleider van Ecolo-Groen

In De Zeven Vragen stelt Hannelore Simoens een politicus ook die vragen die misschien niet altijd gesteld worden in een traditioneel politiek interview. Van een hartverscheurend dilemma, over een meer intieme vraag tot een harde politieke noot die gekraakt moet worden. Sinds 2014 is hij fractieleider in de Kamer. Hij zat ook mee aan de onderhandelingstafel van de huidige federale regering, maar greep uiteindelijk zelf naast een ministerpost. Tot zijn grote frustratie. In de Kamer volgt hij onder andere begroting en economie op.