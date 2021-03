De Zeven Vragen aan Eva De Bleeker: stel hier jouw vraag aan de staatssecretaris voor Begroting

In De Zeven Vragen stelt Hannelore Simoens een politicus ook die vragen die misschien niet altijd gesteld worden in een traditioneel politiek interview. Van een hartverscheurend dilemma, over een meer intieme vraag tot een harde politieke noot die gekraakt moet worden. Eva De Bleeker wordt in 2006 verkozen als gemeenteraadslid in het Vlaams-Brabantse Hoeilaart. Op 1 oktober 2020 legt ze de eed af als staatssecretaris voor Consumentenzaken en Begroting in de regering De Croo. En daarmee krijgt ze veel werk op de plank, want volgens een nieuw rapport van het Monitoringcomité bedraagt het federale begrotingstekort dit jaar maar liefst 29 miljard: “We zitten in een ongekende crisis waarvan we niet weten hoe en wanneer ze definitief zal eindigen. De broekriem zal de komende tien jaar aangehaald moeten worden, maar tegelijkertijd moeten we investeren in de toekomst”, zei De Bleeker daarover.