De zestien vragen van De Wachter aan Kürt Rogiers: “Ik beschouw mijn vrouw als een toeval. Maar wat voor één”

Gent Straffen met uitstel voor verkrach­ters van Gentse Overpoort te licht, openbaar ministerie gaat in beroep

14:35 Het openbaar ministerie is in beroep gegaan tegen de staf met uitstel die twee mannen kregen na een verkrachting in de Gentse Overpoortstraat. Jonge twintigers S.N. en B.V. werden veroordeeld tot celstraffen van 16 maanden en 20 maanden met uitstel voor de verkrachting van een jonge vrouw in de toiletten van een dancing. Het openbaar ministerie vindt die straf te licht.