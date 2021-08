De zaak-Ronald B. “Mijn leven is naar de kloten. Dan dat van hun ook”

Onze Opinie. De Brusselse kinderen betalen als eersten het gelag voor de vele vaccinwei­ge­raars. Dat is pijnlijk

18 augustus Brussel betaalt de erg lage vaccinatiegraad voor het eerst met strengere maatregelen in het onderwijs. Daarover heeft Brussel zelf geen vinger in de pap te brokken. Vlaanderen voorziet Nederlandstalig onderwijs in onze hoofdstad, Wallonië Franstalig onderwijs. En nadat eerst de Franstalige minister van Onderwijs Caroline Désir (PS) Brussel niet meenam in de versoepelingen, kondigde haar Vlaamse collega Ben Weyts (N-VA) hetzelfde aan. Een afgesproken een-tweetje.