De zaak Patrick Vandendriessche: “Ik heb het snoer van de stofzuiger genomen. Ik was in paniek. Ik had evengoed de 100 kunnen bellen”

Politie en parket zoeken twintiger die woensdag in Ukkel verdween

14 augustus De politie heeft op vraag van het parket van Brussel en in samenwerking met Child Focus een opsporingsbericht verspreid voor de 22-jarige Guillaume Biebuyck. De jongeman verliet op woensdag 11 augustus omstreeks 18 uur zijn woning in de Onderlinge Bijstandstraat in Ukkel en sindsdien ontbreekt elk spoor.