De Wever zou na verkiezingen van 2024 minikabinet willen vormen, zelfs met PS. Magnette wijst voorstel af

Na de verkiezingen van 2024 wil N-VA-voorzitter Bart De Wever snel een federaal minikabinet op de been brengen, zegt hij zaterdag in een interview met ‘Het Nieuwsblad’ en de ‘Gazet Van Antwerpen’.

“Je bezet enkel de viceposten en spreekt een aantal minimale doelstellingen af, vooral budgettaire. Intussen vertimmer je het land in de diepte, met een confederale omslag", aldus De Wever. De N-VA-voorzitter ziet dit als een alternatief voor een lange ­periode van lopende zaken en een doorstart van Vivaldi. Hij kijkt uitdrukkelijk naar PS om zo’n minikabinet te vormen.

Zelf premier? “Why not”

Ook in 2019 stonden de partijen dicht bij een noodregering tijdens de coronacrisis. In tegenstelling tot toen ziet De Wever het als een ­instrument om bevoegdheden naar de deelstaten te versluizen. De Wever sluit niet uit dat hij in dat scenario zelf premier wordt. “Why not?”, klinkt het.

Waarom zou PS-voorzitter Paul Magnette kiezen voor zo’n minikabinet? “Uiteraard zegt Magnette nu dat confederalisme onbespreekbaar is”, aldus De Wever. “Ik zou hetzelfde zeggen met de hete adem van de PVDA/PTB in de nek. Het zou levensgevaarlijk zijn om als handlanger van de N-VA neergezet te worden. Maar België zal niet hervormd worden door grote politieke wil, wel door de onmogelijkheid om nog te besturen.”

KIJK. Over de ambities van Paul Magnette om in 2024 premier te worden, was De Wever in het verleden al duidelijk: “Een dikke vette nee.”

“Confederalisme is niet onhaalbaar”

“Confederalisme is niet onhaalbaar, maar dat zal tot op de dag van de verkiezingen ontkend worden”, gaat De Wever verder. “Als Magnette een kans ziet om Vivaldi verder te zetten, gaat hij dat zeker doen.”

“Maar de keuze is niet aan hem, wel aan de Vlaamse kiezer”, klinkt het. “De vraag is of de dwergen in Vlaanderen nog groot genoeg zijn om nog eens op Vivaldi te springen. De sleutel ligt dus bij de CD&V- en de Open Vld-kiezer. Iets zegt me dat zij kleiner zullen worden dan ooit. Je komt nu heel dicht bij het eindspel in dit land, een ‘rien ne va plus’-moment. In 2024 is het Vivaldi tegen niet-Vivaldi.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Njet voor PS

“Snel een regering vormen zonder te weten waarom, heeft geen enkele zin en de PS zal niet meestappen in zo’n scenario.” Dat zegt de PS in een reactie. “Je bezet enkel de posten van de viceministers en spreekt een aantal minimale doelstellingen af, vooral budgettaire. Intussen vertimmer je het land in de diepte, met een confederale omslag.”