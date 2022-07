De Wever ziet het somber in voor 2024: “Er zal geen regeringsvorming mogelijk zijn”

Bart De Wever ziet het somber in voor de verkiezingen in 2024. “Er zal geen regeringsvorming mogelijk zijn en dus is het enige antwoord confederalisme. Hopelijk zo snel mogelijk”, verklaarde de burgemeester van Antwerpen op de Vlaamse feestdag.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken noemde confederalisme gisteren in zijn speech “de grootste politieke leugen van de afgelopen tien jaar”. In een interview met VTM-journaliste Hannelore Simoens had de N-VA-voorzitter zijn antwoord snel klaar.

“De grootste politieke leugen van de voorbije honderd jaar is radicaal-rechts in Vlaanderen”, klonk het. “Al honderd jaar beloven ze van alles en nog wat, maar nog nooit is daar iets constructiefs uitgekomen. Kijk naar de figuren die rond die partij hangen. Uit alles wat Van Grieken zegt, blijkt dat dat niet zal veranderen. Het is verloren energie. Een stem voor Vlaams Belang is jammer genoeg een stem voor Vivaldi-2.”

“Wallonië linkser dan ooit”

Of De Wever mogelijke coalitiepartners op die manier niet schoffeert? “Ik zou niet weten wie ik beledigd heb met wat ik zeg. Het is aan de Vlaamse kiezer om te bepalen wie dit land zal besturen. De partijen die zonder meerderheid in Vlaanderen besturen, verloochenen keihard de belangen van hun kiezers. Als zij een nederlaag toegediend krijgen en er is een meerderheid in Vlaanderen voor autonomie, dan is het spel gespeeld.”

“Wallonië zal linkser zijn dan ooit, met zelfs een communistische partij die misschien 20 procent haalt”, analyseert De Wever. “De optelsom is dan niet meer te maken en er is ook geen alternatief. Er zal geen regeringsvorming mogelijk zijn en dus is het antwoord confederalisme. Hopelijk zo snel mogelijk.”

