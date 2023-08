De Wever wil alliantie vormen met de “rechterkant van Open Vld en CD&V”: “Voor het vaderland is alles mogelijk”

Dé vraag van juni 2024: wat doet Jean-Ma­rie Dedecker? “Als dit de bedoeling is, gooit hij zijn eigen geloofwaar­dig­heid te grabbel”

Het is de belangrijkste verkiezingsvraag in West-Vlaanderen: op welke kieslijst zien we Jean-Marie Dedecker in juni volgend jaar opduiken? Blaast hij zijn eigen partij opnieuw leven in? Of kiest hij ervoor om opnieuw zijn karretje aan N-VA te hangen? En wat met zoon Dimitri, die zijn vader achterna wil gaan in de politiek?