De Wever wijst iedere drugsgebruiker met vinger en stelt tienpuntenplan voor: “Denken we echt dat het anders niet zal escaleren?”

ZEELAND Bootje Antwerpse zeescouts omgeslagen op Ooster­schel­de, iedereen veilig aan wal

6 juli Vier scheepjes met in totaal 21 zeescouts uit Antwerpen aan boord en een begeleidingsboot zijn dinsdagochtend in de problemen gekomen op een stormachtige Oosterschelde tussen Wemeldinge en het eiland Tholen, twee plaatsen in de Nederlandse provincie Zeeland. Eén bootje sloeg om en twee liepen vast op een mosselbank. Inmiddels zijn alle opvarenden vermoeid, maar veilig aan wal. Een persoon is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.