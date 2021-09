De Wever: “Wij hebben 90 procent vaccinatiegraad, Vlaanderen was op het appel, andere regio’s niet”

Op de familiedag van N-VA in Plopasaland De Panne heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever voorafgaand zijn toespraak uitgehaald naar de Vilvaldiregering. Ook mag een lagere vaccinatiegraad in het Brussels Gewest en Wallonië Vlaanderen niet in de weg staan bij verdere coronaversoepelingen. Het evenement is met 9.000 leden geheel uitverkocht.

De Wever is zeer kritisch voor het sociaal-economisch luik van de Vivaldiregering met de afgeschoten pensioensplannen van minister Lalieux (PS) voorop. “Deze regering zal niets doen, als ze iets doet zal het verkeerd en kostelijk zijn, en wij (de Vlamingen, red.) gaan de factuur betalen. Met de pensioenshervorming is het zo al begonnen”, liet hij optekenen aan VTM NIEUWS na een ritje in de nieuwe Ride to Happiness-rollercoaster.

De N-VA-voorzitter richt zijn pijlen op premier Alexander De Croo (Open Vld). Diens oude uitspraak ‘als je als zevende partij de premier levert, dan ben je de dweil van de regering’ is volgens De Wever geheel de waarheid geworden. “Als Lalieux gewoon de pensioenshervorming maar op tafelt legt, zonder die ook nog maar te laten zien aan de premier. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt”, klonk het.

De lagere vaccinatiegraad in Brussel en Wallonië “mag ons niet belemmeren om met de nodige voorzichtigheid het leven ten volle te hernemen”, verklaarde hij aan het persagentschap Belga.

Wat de N-VA-voorzitter betreft kunnen “mondmaskers in winkels weg, zeker ook in zeker ook in open lucht - wat voor zin heeft dat?” Toch wil hij niet gezegd hebben dat alle coronamaatregelen morgen op de schop kunnen: “In de sector van het nachtleven bijvoorbeeld is men vragende partij om te werken met een covid safe ticket. Dat kan voor mij, maar het hoofddoel moet zijn: we gaan opnieuw werken, we gaan opnieuw mekaar ontmoeten.”

“Wij hebben 90 procent vaccinatiegraad bereikt in Vlaanderen. We kunnen het leven hernemen. We kunnen mekaar weer zien, zonder mondmasker. Ik ben zo gelukkig als een kind. Vlaanderen was op het appel, andere regio’s spijtig genoeg niet of nog niet, maar dat mag ons niet belemmeren om het leven ten volle hernemen.”

Dat zal dan op het volgende overlegcomité moeten worden beslist, maar daar zitten er veel partijen aan tafel weet ook De Wever: “In de federale fase van het rampenplan, heeft de federale overheid daarin finaal de stem. Dat is voor ons heel zuur.”