De Wever: “Terrassen openen is maatregel van openbare orde”

Nieuwe arrestatie in onderzoek naar cocaïnewas­se­rij: huurder van loods in alle vroegte uit bed gelicht

2 april In het onderzoek naar de cocaïnewasserij die werd ontdekt in een loods in Arendonk is vrijdag een ondernemer uit Mortsel aangehouden. De man huurde de loods. Hij is vrijdagochtend in alle vroegte uit zijn bed gelicht.