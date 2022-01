De Wever rekent in nieuwjaarsspeech af met Vivaldi: “We transfereren miljarden, maar krijgen geen respect”

De Wever gaf toe dat de Vlaamse regering en zijn minister-president Jan Jambon het vorig jaar vaak moeilijk gehad hebben. “Niet alle beslissingen waren de beslissingen van ons hart en sommige beslissingen bleken achteraf ook niet de juiste. Hoe kan het ook anders, in zo’n ongeziene crisis? In tegenstelling tot België bleef men in Vlaanderen echter wel besturen.”

Energiedossier

“We betalen het merendeel van de belastingen en realiseren 83% van de export. We transfereren miljarden en houden volstrekt failliete landsdelen overeind, maar we krijgen geen respect. Het is genoeg geweest. Ronald Reagan zei: ‘When you can’t make them see the light, make them feel the heat (Als je hen het licht niet kan laten zien, laat hen dan de hitte voelen; nvdr). Vivaldi moet verdwijnen”, besluit De Wever.