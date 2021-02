De Wever pleit voor breed centrumrechts blok: “Meerderheid van Vlamingen zou zich daarin thuis voelen”

Bart De Wever (N-VA) pleit in een interview met De Zondag voor een breed centrumrechts blok met ook christendemocraten en liberalen. "Er zijn te veel partijen. Dat is niet gezond. Ik noem dat de balkanisering van Vlaanderen. Als we niet opletten, wordt ook Vlaanderen onbestuurbaar", zegt hij in de krant.

De N-VA-voorzitter ziet daarom wel wat in een breed centrumrechts blok, "naar het beeld van CSU in Beieren". Dat "zou een fantastisch verhaal zijn. Dat betekent een conservatieve en economisch liberale gemeenschapspartij. Een meerderheid van de Vlamingen zou zich daarin thuis voelen", klinkt het.

In het interview komt hij ook terug op het feit dat Theo Francken naast de functie van adjudant greep. Over dat laatste zegt hij dat de partijraad hiermee vooral heeft bewezen dat ze niet te sturen is. "De mediahetze was ongezien, hè. Zeker omdat ondervoorzitter een interne functie is, en géén politieke functie. Wellicht is dat noodlottig geworden voor Theo. Het beeld ontstond dat hij daaraan een politieke invulling wou geven", aldus De Wever.

Dat Francken zijn autoriteit kwijt zou zijn door de zaak-Kucam, ontkent de partijvoorzitter. "Ik kan niet genoeg beklemtonen dat hij christenen heeft willen redden van een genocide in Syrië. (...) Theo heeft géén misdrijf gepleegd. Hij moet zich vooral de vraag stellen of hij niet te goedgelovig was. Wij allemaal trouwens: de hele partij. (...) Het antwoord daarop is ja. We hebben ons gat verbrand en we moeten op de blaren zitten.”

LEES OOK:

• Francken reageert voor het eerst na nederlaag in ondervoorzitterschap N-VA: “Ik blijf me inzetten om stem te vertolken in nationale debat”