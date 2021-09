De Wever over zogenaamde privéfeestjes: “Wet van Verlinden deugt niet, er is in anderhalf jaar tijd nog nooit een fatsoenlijk ministerieel besluit afgeleverd”

Vandaag al overal vrij zonnig, morgen zonovergo­ten en zondag zomers warm

7:11 Het blijft vandaag droog met maximumtemperaturen tussen 18 en 23 graden. In het zuiden van het land begint de dag met opklaringen en wordt het later heel zonnig. Dat zegt het KMI. Morgen krijgen we een zonovergoten vrijdag, voegt onze weerman Frank Duboccage eraan toe. “In het weekend wordt het zondag zelfs zomers warm tot 25 graden.”