De Wever over zijn uithaal naar minister Van der Straeten: "Ze is met geldzakken beginnen zwaaien op voorwaarde dat Engie zou stoppen met kernenergie”

Bart De Wever (N-VA) geeft in een gesprek met VTM NIEUWS-journalist Karel Lattrez meer uitleg over zijn uithaal naar energieminister Tinne Van der Straeten (Groen). “Als iemand 200 miljoen in mijn zakken steekt, zou ik ook bereid zijn eender wat te zeggen”, zei hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1 als reactie op de brief van Engie Electrabel over de kerncentrales.

Engie Electrabel maakte gisteren in een brief aan premier Alexander De Croo (Open Vld) bekend dat het niet mogelijk is de bestaande kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden. Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever zet de brief van Engie de deur wel nog op een kier.

“Maar waarom is de toon van de brief zo negatief voor kerncentrales?”, zegt hij in ‘De Ochtend’. “De essentiële vraag daar is: waar wordt Engie nu het rijkst van: van goedkope kernenergie blijven produceren, of van volgend jaar 200 miljoen subsidies van mevrouw Van der Straeten te tanken om zeer vuile gasenergie te produceren? Die hamvraag is niet gesteld.”

“Engie heeft Win for Life gewonnen met die subsidies”, gaat de voorzitter verder. “Van der Straeten heeft Engie eigenlijk omgekocht, ik heb er geen ander woord voor.”

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) reageerde bij ‘Villa Politica’ op de uitspraken van De Wever: “Het is absoluut een uitspraak van een bedenkelijk niveau en waarin de ethiek ver te zoeken is. Het is een nieuw dieptepunt van retoriek van meneer De Wever.”

Ze komt ook terug op de brief van de uitbater van de kerncentrales: “Engie is vandaag de exploitant van de meest complexe installaties in dit land: de kerncentrales. Als er iemand weet hoe die in werking moeten worden gehouden, dan is het wel degelijk Engie.”

Quote Deze regering stort ons land in onzeker­heid: 6 gigawatt gaat eruit, en op dit moment is er 0 gigawatt zekere vervanging Bart De Wever in ‘De Ochtend’ op Radio 1, N-VA-voorzitter

Bij VTM NIEUWS gaat De Wever verder op de kwestie: “Voor mij is het eigenlijk onbegrijpelijk dat men een Groene minister heeft laten begaan, die een veiling organiseert die alleen doorgaat als de kernenergie volledig wordt gestopt. Dus ze is met geldzakken beginnen zwaaien op voorwaarde dat Engie zou stoppen met kernenergie.”

De woorden van donderdagochtend op Radio 1 neemt hij niet terug bij Karel Lattrez: “Ze zijn niet in de strafrechtelijke zin omgekocht. Als u een bedrijf heeft dat winst draait en ik bied u geld aan om een ander bedrijf op te starten, dan gaat u niet twijfelen. Dat is een privébedrijf. Die willen natuurlijk hun centen tellen. Men heeft een omkoopsom van 200 miljoen euro om vervuilende gascentrales te bouwen.”

De N-VA-voorzitter haalt ook de oude vliegtuigmotoren van Engie aan die in nood elektriciteit moeten opwekken. Die krijgen volgens De Standaard een miljoen euro subsidie. “Er is zelfs een centrale met vliegtuigmotoren uit de jaren 1970 om piekbelasting op te vangen. Je hebt een regering die een vliegtaks vraagt aan de mensen, want vliegen is echt slecht, maar die vliegtuigmotoren gaat laten draaien om elektriciteit op te wekken. Het is te gek voor woorden”, zegt De Wever daarover bij VTM NIEUWS.

De Wever herhaalde in ‘De Ochtend’ nogmaals zijn standpunten over het sluiten van de kerncentrales. “Iedereen focust nu op CO2 en het klimaat, en terecht: dat is de hoogste prioriteit. Maar de meest massale energieopwekker die men op dit moment heeft, is kernenergie. We moeten massaal elektrificeren. Alles moet elektrisch, dus de vraag naar elektriciteit zal exponentieel toenemen. Maar de meest massale bron om dat klimaatvriendelijk te doen, daar wil men dogmatisch mee stoppen. Deze regering stort ons land in onzekerheid: 6 gigawatt gaat eruit, en op dit moment is er 0 gigawatt zekere vervanging.”

Bekijk ook de reactie van Vlaams energieminister Zuhal Demir (N-VA) bij VTM NIEUWS: