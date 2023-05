De Wever over zijn strategie: “Na verkiezingen van 2024 snel minikabinet vormen met PS”

Zelf premier? “Why not”

Ook in 2019 stonden de partijen dicht bij een noodregering tijdens de coronacrisis. In tegenstelling tot toen ziet De Wever het als een ­instrument om bevoegdheden naar de deelstaten te versluizen. De Wever sluit niet uit dat hij in dat scenario zelf premier wordt. “Why not?”, klinkt het.

“Confederalisme is niet onhaalbaar”

“Maar de keuze is niet aan hem, wel aan de Vlaamse kiezer”, klinkt het. “De vraag is of de dwergen in Vlaanderen nog groot genoeg zijn om nog eens op Vivaldi te springen. De sleutel ligt dus bij de CD&V- en de Open Vld-kiezer. Iets zegt me dat zij kleiner zullen worden dan ooit. Je komt nu heel dicht bij het eindspel in dit land, een ‘rien ne va plus’-moment. In 2024 is het Vivaldi tegen niet-Vivaldi.”