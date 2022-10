De Wever over vertrouwen in CD&V: “Geen perte totale maar wel hele ferme deuk”

N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt het uitstel van de Septemberverklaring van partijgenoot en Vlaams minister-president Jan Jambon “een onverkwikkelijke passage”. Aan VTM NIEUWS zegt hij dat “er een heel ferme deuk is geslagen in het vertrouwen in de CD&V, maar het is geen perte totale”. De Wever wil de bladzijde omslaan en het werk van de Vlaamse regering verderzetten.

“Ik vond heel dat proces van dat Vlaams akkoord heel betreurenswaardig, want zo verliest een goed akkoord zijn glans”, zegt de N-VA-voorzitter. “Niet veel overheden in Europa kunnen zeggen dat ze naar evenwicht gaan en dat hun begroting structureel gezond is. Dat kan een land als Nederland, dat kan Vlaanderen. Dat je dat verknoeit door zo’n parcours op het einde, dat vind ik betreurenswaardig.”

Dat CD&V-voorzitter Sammy Mahdi het Vlaams akkoord aanvankelijk blokkeerde omdat hij viel over het niet indexeren van de kinderbijslag, viel de N-VA zwaar. Minister-president Jan Jambon sprak van “een vernedering”, omdat hij zijn Septemberverklaring daardoor moest uitstellen.

“Er is natuurlijk een deuk geslagen in het vertrouwen, dat kan je niet ontkennen. Het is geen perte totale, maar het is een hele ferme deuk”, zegt De Wever. “We zullen moeten herinvesteren in de banden met elkaar, want wij hebben nog wel wat moeilijke dingen te doen.”

“Maar ik heb liever een hele felle ruzie over een akkoord dat ergens over gaat en dat een land financieel en structureel gezond houdt, dan heel veel ruzie over een akkoord dat nergens over gaat en dat ons tot rode lantaarn van Europa maakt”, sneert De Wever naar de federale regering, waar N-VA in de oppositie zit.

De N-VA blikt nu vooruit en wil het Vlaamse regeerakkoord verder uitvoeren, mét CD&V. “Ik heb nooit overwogen om die regering te laten vallen. Het is de ene partijvoorzitter die moest kleur bekennen of hij nog wilde verder doen of niet, en die dan heel ultiem heeft gezegd dat het goed was. Er was één partij die twijfelde en wat mij betreft, is dat achter de rug.”

De Wever begrijpt het gevoel van vernedering dat Jan Jambon eraan overhield. “Het is een zeer onverkwikkelijke passage geweest: de Septemberverklaring moeten uitstellen, voor het parlement moeten verschijnen waar de oppositie je dan in je gezicht kan uitlachen. Niemand wil zoiets meemaken. De partij die de verantwoordelijkheid heeft genomen om dat te organiseren, die heeft het vertrouwen inderdaad ernstig beschadigd. Maar er is nog altijd een regeerakkoord. Vlaanderen is eigenlijk in goede doen, ondanks de crisis, dus het zou dom zijn dat te laten vallen.”