De Wever: “Klimaatmaatregelen mogen niet leiden tot lastenverhogingen voor middenklasse”

Voor N-VA is de slimme kilometerheffing geen optie. Volgens De Wever mogen de klimaatregelen niet leiden tot een lastenverhoging voor de middenklasse. Bovendien gaat de elektrificatie van het wagenpark zo snel dat zo’n heffing binnen een paar jaar misschien niet meer nodig zal zijn, zegt hij bij VTM Nieuws. “Als we binnen vijf à tien jaar allemaal elektrisch gaan rijden, waarom moet je dan nog een slimme kilometerheffing doen?”

De N-VA-voorzitter herhaalde nogmaals zijn pleidooi voor het behoud van kernenergie en richtte daarbij opnieuw zijn pijlen op Groen en minister van Energie Tinne Van der Straeten. “Kernenergie is de optie van de toekomst. There is no alternative.” Indien het tot een sluiting van alle centrales komt, zullen de elektriciteitsprijzen stijgen en de bevoorrading slinken, waarschuwde hij. “Premier De Croo moet nu ingrijpen.”