De Wever hoopt op afschaffing CST na omikrongolf

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.



N-VA is al langer een koele minnaar van het CST als middel om de circulatie van het coronavirus te beperken, bijvoorbeeld als voorwaarde om toegang te krijgen tot de horeca of bepaalde evenementen. De Wever zelf had het in het verleden al over een "vals gevoel van veiligheid."



Het enige potentieel valabel argument is voor hem wel dat het mensen kan aanzetten zich te laten vaccineren.