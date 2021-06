De Wever haalt uit naar Groen over PFOS-vervuiling: “Partij die op rechteroever zout legt op elke slak, blijkt op linkeroever heel nalatig te zijn geweest”

In VTM NIEUWS betreurde Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) deze avond dat er geen communicatie is geweest over de PFOS-vervuiling. Daarnaast was De Wever ook scherp voor Groen, de partij van burgemeester van Zwijndrecht André Van de Vyver.

“De belangrijkste reden voor het relatieve stil zwijgen van de politieke wereld is dat we van het Departement Leefmilieu altijd te horen kregen dat er geen gevolgen waren voor de mens. Achteraf bekeken is dat inzicht geëvolueerd en ik betreur dat ook heel sterk. Nu is dat allemaal zeer verdacht terwijl het Oosterweel-project belangrijk is voor de leefbaarheid”, begon De Wever.

De Wever zei ook dat hij aangedrongen heeft op communicatie, maar dat dat niet is gebeurd. “Het belangrijkste argument was dat er geen gevolg was voor de humane populatie. De vraag is moet je mensen inlichten als ze geen nadelen ondervinden. Nu lijkt het Oosterweel-project verdacht gemaakt te worden terwijl het absoluut goed is dat in 2017 die onderzoeken alles aan het licht hebben gebracht.”

Over de kritiek van Zwijndrechts burgemeester André Van de Vyver (Groen) zei De Wever: “Ik heb hem van helemaal niets beschuldigd. Het is net de partij van Van de Vyver zelf die schande roept en zegt dat wij vroeger hadden moeten handelen. Die vergeten dat zij in het kerngebied van de vervuiling al bijna 30 jaar aan de macht zijn. De problematiek is niet nieuw en men heeft daar niets aan gedaan. Hint na hint is er gekomen en er is niets aan gedaan.”

Nog volgens De Wever moet het Oosterweel-project niet met de vinger gewezen worden. “Het is een kans om de historische vervuiling op te lossen. Daar heeft men bij Groen niets aan gedaan.” Volgens De Wever is Oosterweel net een deel van de oplossing en is bouwheer Lantis “een goede huisvader”. “Zij gebruiken nu al strengere normen dan de wet hen voorlegt.” “De partij die op rechteroever zout legt op alle slakken, blijkt op linkeroever jarenlang wel heel nalatig te zijn geweest”, besloot De Wever met een uithaal naar Groen.