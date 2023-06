De Wever haalt snoeihard uit naar CD&V-voorzitter Mahdi na TikTok-filmpje: “Ik had last van plaatsvervangende schaamte”

Bart De Wever, voorzitter van N-VA, heeft in het Canvas-programma ‘De afspraak’ bijzonder hard uitgehaald naar zijn collega-voorzitter Sammy Mahdi (CD&V). Die laatste had in een TikTok-filmpje kritiek geuit op de “werkstrafjes” die de Reuzegommers hadden gekregen. Zijn démarche werd hem niet in dank afgenomen en gisteravond deed De Wever er nog een schepje bovenop: “Dit was het niveau van een 16-jarige youtuber.”