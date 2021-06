De Wever "fluitend" naar onderzoekscommissie over PFOS-vervuiling

De Wever vindt naar eigen zeggen wel dat de Vlaamse regering best wat steviger mag communiceren over de vervuiling rond de fabriek van 3M in Zwijndrecht. Dading of niet. "Natuurlijk clasht dat met het rechtvaardigheidsgevoel", zegt hij daarover. "Voor mij ook. Als je als overheid een dading moet sluiten, dan zit je in de shit. Maar om het algemeen belang te dienen, moet je die shit soms pakken. Doe je het niet, dan kost het je nog meer en is het nog schadelijker. Dat is mijn advies aan elke verantwoordelijke politicus. Own your shit."