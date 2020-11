De Wever biedt gratis wisselmeerderheid aan tegen kernuitstap: “Dit is rampzalig”

NV-A-voorzitter Bart De Wever biedt een wisselmeerderheid aan om de wet op kernenergie terug te draaien. Dat heeft hij gezegd in De ochtend op Radio 1. “Ik vraag er niets voor in ruil”, klonk het. “Als we overstappen op gascentrales, zullen we de vervuilendste energieproducent worden na Polen. Om nog te zwijgen over de hogere prijzen en de energieonzekerheid. Dit is zo rampzalig dat we dat kost wat kost moeten vermijden.”

Nu energieleverancier Engie-Electrabel de stekker trekt uit de kerncentrales, wordt de Vivaldi-regering sneller dan verwacht geconfronteerd met de beloofde kernuitstap in 2025.

Volgens De Wever kan dat zwaar doorwegen op Vlaanderen. “We hebben de op één na grootste petrochemische cluster ter wereld. Die vreet energie. Het gaat om bedrijven voor wie de prijs van energie cruciaal is. Als we in de kernuitstap volharden en de kerncentrales over een paar jaar dicht gaan, zullen we nog maar de helft van onze elektriciteit hebben. De bevoorrading en de prijs zullen onder druk komen te staan.”

Het was paarsgroen dat in 2003 voor de kernuitstap stemde. N-VA vroeg de vorige Zweedse regering daarop terug te komen. Volgens De Wever was er bij de regeringsonderhandelingen deze zomer volop eensgezindheid om de kerncentrales toch langer open te houden. “Nu worden ze door de groenen meegetrokken in de afgrond.”

“Ik biedt dan ook een wisselmeerderheid aan om de wet op kernenergie terug te draaien”, gaat hij verder. “Iedereen heeft zich laten verrassen door energieminister Tinne Van der Straeten, die het dossier goed kent. Ik vraag er niets voor in ruil. Men kan onze stemmen krijgen en wij zijn de grootste partij. Er is een massa zetels te rapen. Ik bied ze aan zonder prijs.”

Kan Vlaanderen niet anticiperen op de bouw van gascentrales om alternatieve energie te leveren? “Dat is crazy”, aldus De Wever. “Fossiele centrales zijn nog veel vervuilender dan kerncentrales. De groenen benaderen het heel ideologisch, vanuit het dogma dat kernenergie slecht is. Gascentrales zullen ook honderden miljoenen per jaar kosten. En Europa laat er geen staatssteun voor toe. Niemand zal ze willen bouwen zonder subsidies.”

Volgens De Wever is het niet realistisch om te denken dat die gascentrales in 2025 al operationeel zullen zijn. “Men stort ons in de totale onzekerheid”, klinkt het nog. “Er is een evidente meerderheid om niet in deze afgrond te springen en volledig op de knieën te gaan zitten voor Engie. Met stroomonzekerheid en peperdure energie die we zullen moeten invoeren vanuit Frankrijk. Ik hoop dat men deze uitgestoken hand aanvaardt.”