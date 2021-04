‘De Welkom’ heet u straks nog niet overal welkom: zeven cafés over de mogelijke heropening van de horeca

Zijn we binnenkort welkom in ‘De Welkom’? Wat denken ze van het Overlegcomité in de zaken die de meest voorkomende cafénaam in Vlaanderen op de gevel hebben prijken? Naast een sanseveria op de toog en een vogelpik aan de muur, hebben ze ook elk hun eigen mening. “Mijn klanten zijn tooghangers.” En dus zal niet overal een terras staan, zelfs niet als het mag.