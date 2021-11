De watervliegtuigen van het Belgische leger - en 99 andere landkaarten die onze geschiedenis vertellen

Wist u dat het Belgische leger ooit met watervliegtuigen vloog? En dat die vanop de spuikom in Oostende opstegen? Het is maar één van vele feiten die letterlijk in kaart zijn gebracht in een opmerkelijk nieuw boek. ‘De geschiedenis van België in 100 oude kaarten’ vertelt over strijd en over vermaak. Het toont zelfs hoe een leerling van de befaamde schilder Paul Delvaux het huisje van zijn oma in Koksijde op een kunstwerk van de meester heeft gesmokkeld.