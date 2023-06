De wakers van de weg: zes vragen over trajectcontroles

Verboden wapens en gebruikers­hoe­veel­he­den drugs gevonden bij grote controle in Voeren

Politiediensten uit België, Nederland en Luxemburg houden sinds 14 uur aan de grensovergang langs de E25 in Voeren een grootschalige controle in het kader van het Étoile-Hazeldonk project. De actie is vooral gericht tegen drugshandel en drugstoerisme.