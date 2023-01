De VS willen een munt van 1 biljoen dollar slaan om staatsschuld aan te pakken: kunnen wij dat ook?

Opvallend meer neusklach­ten door cocaïnege­bruik: “Wekelijks meerdere patiënten”

Neus-, keel- en oorartsen zien een opvallende stijging van het aantal patiënten met ernstige neusklachten door cocaïnegebruik in België. Dat meldt VRT NWS. “Twintig jaar geleden zagen we amper gevallen in ons ziekenhuis, nu krijgen we wekelijks meerdere patiënten over de vloer”, zegt neus-, keel- en oorarts Peter Hellings van het UZ Leuven.

