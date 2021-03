De volledige uitrol van plan B, of meteen naar 'lockdown-achtige’ plan C?

De roep tot een vorm van lockdown klinkt luider en luider nu het aantal coronabesmettingen en hospitalisaties fors de hoogte inschieten. Adviesorgaan GEMS dacht eerder al een zogenaamd plan A, B en C uit. Momenteel zijn een aantal maatregelen die voorzien zijn in plan B al door het Overlegcomité genomen, maar niet allemaal.

In plan A is thuiswerk de regel. Bij beroepsgroepen waar dit niet kan, is het dragen van mondmaskers altijd en overal verplicht. In kantoren, scholen en openbare gebouwen moet maximaal ingezet worden op genoeg ventilatie. Het aantal buitenschoolse activiteiten voor kinderen jonger dan twaalf jaar wordt beperkt tot een. Lokale corona-uitbraken moeten meteen aanleiding geven tot grootschalig testen en contactopsporing. Wie België binnenkomt moet in quarantaine.

Als deze inspanningen niet voldoende blijken en de incendentie toch blijft toenemen, staat plan B klaar, een verstrenging van plan A, zeg maar. Een aantal maatregelen hiervan zoals de avondklok zijn al in voege, maar nog niet allemaal. Voor een afkoelingsweek met 100% afstandsonderwijs in aanloop naar de paasvakantie wordt de boot nog afgehouden, ook zijn de naschoolse activiteiten nog niet volledig stilgelegd. Wel is sinds vorige week in het vijfde en zesde leerjaar van het basisonderwijs een mondmaskerplicht van kracht.

Tot plan B behoort eveneens het ‘heroverwegen’ van een meer algemeen gebruik van FFP2-maskers (de zogenoemde eendenbekken) in de gezondheidszorg en bij kwetsbare groepen. Ook moeten niet-essentiële winkels op drukke plaatsen sluiten als er onvoldoende controle op de menigte is, iets wat nu al in Frankrijk van kracht is, maar niet hier.

Mocht de maatregelen van plan A en plan B niet volstaan om de pandemie onder controle te krijgen, is plan C de enige resterende optie om te verhinderen dat het zorgsysteem niet instort. Alle scholen sluiten voor een bepaalde de tijd de deuren, waarbij iedereen afstandonderwijs moet volgen. Dus ook alle leerlingen van de lagere school en de eerste graad van het secundair. Niet-essentiële winkels sluiten opnieuw, net zoals niet-medische contactberoepen. De lockdown van maart-april 2020 komt dichtbij, want alleen essentiële sectoren mogen aan de slag blijven.

“Een lockdown-achtig scenario. Alles stilleggen wat je kan stilleggen. Alle onnodige verplaatsingen en contacten worden vermeden”, zei viroloog Steven Van Gucht hier vandaag over.



Wat verder nog tot plan C behoort, is in het openbare GEMS-advies van begin januari 2021 niet verder geformuleerd. Hoewel plan B nog niet volledig is uitgerold, gaan er nu al stemmen op om meteen over te schakelen naar plan C.