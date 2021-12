De vijfde golf is begonnen, met dank aan omikron: “De klim zal steil, maar hopelijk ook kort zijn”

Antigifcen­trum lanceert campagne over gevaar van CO-vergifti­ging

“Laat je niet (be)vangen door CO!” Met die slogan lanceert het Belgisch Antigifcentrum zijn campagne tegen CO-vergiftiging. Door de dalende temperaturen, de stijgende energieprijzen en de gevolgen van de overstromingen in Wallonië is het gevaar groter dan ooit, aldus de organisatie. Dagelijks komen er meerdere meldingen binnen over koolfstofmonoxide. “Dat is zorgelijk”, zegt professor Dominique Vandijck, adjunct-algemeendirecteur van het Antigifcentrum.

14:21