De vierde genomineerde voor Belg van het Jaar: “Remco is meer dan renner, Remco is een grensoverschrijdend merk”

Orde der Artsen trekt aan de alarmbel: “Steeds meer agressie tegen dokters”

De Orde der Artsen heeft dinsdag aan de alarmbel getrokken over de toenemende agressie tegen artsen in ons land. Zo kwamen dit jaar al bijna zeventig meldingen over agressie binnen. Volgens de Orde is dit slechts het topje van de ijsberg aangezien veel artsen de agressie waarmee ze te maken krijgen niet melden, zo klinkt het dinsdag in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

