De vermoorde vrouw met de bloementatoeage: wie of wat is ‘R’Nick’?

HET RAPPORT. Heeft N-VA de ultieme afspraak met de geschiede­nis niet gemist?

Er zijn in Vlaanderen geen twee politici zoals Bart De Wever en Vivaldi is een troef voor N-VA die een verdere splitsing als enige antwoord op de politieke malaise ziet. En toch is de partij niet in topvorm. Waar loopt het stroef? Onze punten op 10: dit is het rapport van N-VA, aan de vooravond van haar congres.