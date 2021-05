De vermoedelijke miljoenenfraude in Limburg: “Waarom zou een socialist in armoede moeten leven?”

Grote politie­macht staat klaar voor ‘La Boum 2'

1 mei De politie zal straks massaal aanwezig zijn om het illegale evenement ‘La Boum 2' in het Ter Kamerenbos niet uit de hand te laten lopen. Zestien infanteriepelotons met elk 40 agenten houden zich klaar, vernam Het Nieuwsblad. Ook verschillende arrestatieteams in burger zullen patrouilleren in het park. In totaal zou de troepenmacht uit zeker 750 agenten bestaan. De stad Brussel zet daarnaast nog 40 stewards in, allemaal om rellen te vermijden.