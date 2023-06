De veelzeggende anekdotes van de vriendinnen van Ilse Uyttersprot over Jurgen D.: “Ben je zeker dat hij die depressie niet gebruikt om zijn ware aard te verbergen?”

Door wegverzak­king geen huis meer, maar nu dreigt vader met zes kinderen ook noodwoning te verliezen: “Burgemees­ter zoekt mee naar oplossing”

4 oktober. Tot dan mag Gino Coolens (58) met zijn zes kinderen in een noodwoning van OCMW Geraardsbergen blijven wonen. Als hij dan nog geen ander onderkomen heeft, dreigt het gezin op straat te belanden. “Begin met een invaliditeitsuitkering maar eens te zoeken naar een betaalbare woning met vier of vijf slaapkamers. Dat is onbegonnen werk”, sakkert Gino. Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) belooft alvast mee naar een oplossing te zoeken.