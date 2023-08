▶ ‘De Vampier van Muizen’: “Ik zou in een psychiatrische instelling willen zitten, want ik ben niet normaal”

Bestuurder (59) overleden na aanrijding met trein in Landen: treinver­keer deels hervat

Bij een aanrijding tussen een trein en een auto aan een overweg in Ezemaal bij Landen is dinsdagavond een 59-jarige autobestuurder om het leven gekomen. Het treinverkeer was daardoor een tijdlang onderbroken tussen Landen en Leuven in beide richtingen. Iets voor half 10 kon het verkeer er deels hervatten.