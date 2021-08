De tuin van de buren wordt vanaf 1 september ook een beetje uw tuin: bal terughalen of kraan plaatsen mag binnenkort

"Er bestond al zoiets als het ladderrecht", zegt professor Goederenrecht Vincent Sagaert (KU Leuven), die de nieuwe wet mee voorbereidde. "Dat is het recht om bij het snoeien van de haag of het schoonmaken van de dakgoot ook even in de tuin van de buren te gaan om daar je ladder te zetten. Dat wordt nu uitgebreid naar het oprichten van gebouwen.”

Vanaf 1 september heb je het recht om je bal of huisdier te gaan halen, op voorwaarde dat die daar per ongeluk terechtkwam. "Even de bal over de haag trappen om er te kunnen rondkijken, mag niet. ­Uiteraard moet je je gezond verstand gebruiken. Is de buur thuis, dan bel je eerst even aan. Is hij niet thuis, dan mag je even snel de tuin in en uit.”