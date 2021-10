“De tranen rolden over zijn wangen”: in coma geslagen Man City-fan verneemt wat hem is overkomen

Guido De Pauw (63) herstelt nog altijd van zijn zware verwondingen in het Gentse ziekenhuis Maria Middelares. Hij heeft last van heftige hoofdpijn en sukkelt met de gevolgen van een maagsonde. Niettemin spreekt zijn familie van een immense vooruitgang, die zich sinds dit weekend ontwikkelde. “Vader is nu regelmatig wakker”, zegt Jurgen. “Hij probeert te praten en beweegt goed.” Volgens hem lijkt de schade op het eerste zicht mee te vallen. “Volgens de dokters zal hij in zijn hersenen wel littekens overhouden van de puntbloedingen. Wat dat als schade zal geven, weten we nog niet. Dat zal nog moeten blijken. Maar eerlijk: we zijn nu al heel opgelucht. Ook de dokters noemen deze evolutie erg positief. We trekken ons daaraan op, zeker na de eerste berichten toen het werkelijk alle kanten uit kon en het er op een gegeven ogenblik heel slecht uitzag."