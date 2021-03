De tieners die klaarstaan om Schild en Vrienden op te volgen: even racistisch en nog méér belust op geweld

Eerste longtrans­plan­ta­tie in Benelux bij kritieke Co­vid-19-pa­tiënt

7:49 Een Covid-19-patiënt op intensieve zorg met onherstelbaar beschadigde longen heeft op 1 januari 2021 nieuwe longen gekregen in het transplantatiecentrum van UZ Leuven. Dat meldt het ziekenhuis in een persbericht. Het is de eerste keer in de Benelux dat een persoon die verzorgd wordt op een intensieve Covid-19-afdeling een longtransplantatie krijgt.